Как работает самозапрет на выдачу кредита?

В наше время случаи утечки данных не редкость. Этим могут воспользоваться мошенники и оформить на вас кредит, купить товар в рассрочку и т. д. Поэтому ЦБ решил принять меры по предотвращению мошеннических схем.

Клиент сможет самостоятельно установить запрет на заключение кредитных договоров. Пока ЦБ прорабатывает детали проекта, давайте рассмотрим основные концепции и перспективы.

Что такое самозапрет и зачем он нужен

Самозапрет – это ограничение на получение кредита, налагаемое самим человеком. У самозапрета одна цель: защита от мошенничества. Многие банки сейчас принимают кредитные заявки через интернет, поэтому не могут проводить дополнительную проверку личности. Это приводит к тому, что некоторые клиенты становятся жертвами злоумышленников.

Последние получают деньги от лица человека, а затем воруют их со счета. Изучить условия всех банков и взять кредит безопасно и быстро можно на сайте Bankiros.

Виды самозапрета

Планируется ввести многоуровневые ограничения. Какие виды запрета будут:

На выдачу кредитов онлайн. Можно запретить банкам рассматривать запроса, поданные через Интернет. Как правило, этого достаточно для защиты от злоумышленников. На оформление договоров в самом отделении. При желании можно установить более строгие рамки. Однако получить средства без ведома клиента в офисе банка практически невозможно. На все кредитные заявки. В этом случае получить деньги в долг в банке и МФО до момента снятия запроса нельзя.

В целях безопасности важно не вводить данные на сторонних ресурсах. Для подачи заявки используйте только проверенные сайты. Так получить займ в МФО можно на сайте Bankiros.

В каких случаях стоит установить запрет?

Есть ситуации, когда нужно задуматься об ограничениях, например:

клиент точно знает, что в ближайшее время ему не потребуется заемные средства;

физическое лицо планирует переехать на длительный срок или навсегда в другую страну;

кредиты у заемщика уже имеются, а новые пока не нужны;

вы переживаете за своих близких, которые не могут самостоятельно защититься от мошенников;

вы потеряли паспорт или подозреваете, что его данные могли получить мошенники.

Управлять самозапретом можно будет по своему усмотрению без ограничений. Пока порядок активации и отключения услуги не утвержден.