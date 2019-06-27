Алибасов прокомментировал свое здоровье после выписки из больницы



Отравившийся жидкостью для прочистки труб продюсер Бари Алибасов сообщил, что его память восстановилась в полном объеме. Об этом он рассказал журналистам телеканала «Москва 24».

Они встретили Алибасова возле дверей его квартиры.

«Я ничего не забыл», — прокомментировал Алибасов свое состояние.

Он также рассказал, что его кот Чуча жив и здоров. По словам продюсера, это самое большое счастье.

Напомним, что Бари Алибасов 4 июня был доставлен в отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Он перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком. Несмотря на то, что мужчина выплюнул ядовитую жидкость, он все равно получил ожоги пищевода, желудка и гортани.

Медики оценивали состояние Алибасова как тяжелое, они перевели его в реанимацию, а затем ввели в состояние искусственного сна, в котором он провел пять суток. 11 июня продюсер пришел в себя, у него появились провалы в памяти.

Бари Алибасов — младший рассказал журналистам Федерального агентства новостей, что сознание его отца «прыгало» во времени. Так, продюсер сначала думал, что находится в больнице после катастрофы, в которую попала группа «На-на», затем ему казалось, что он в Чечне во время Второй чеченской компании, а позже Алибасов-старший думал, что приехал с группой в Косово.

Позже продюсер заявил корреспонденту газеты «Московский комсомолец», что его «пыталась убить нефтяная мафия». Журналист рассказал, что Алибасов занавесил в своей квартире все зеркала и требовал дать ему гвозди. Продюсер пытался воссоздать атмосферу пустыни, в которой, по его мнению, он находился все это время.

Психиатр Дмитрий Клевцов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что ненормальное состояние артиста связано с возрастом и влиянием медикаментозных препаратов на его лечение. По его словам, на мозг негативно влияет медикаментозный сон, который спровоцировал такую реакцию. Психиатр подчеркнул, что это состояние бывает краткосрочным и легко поддается лечению.



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