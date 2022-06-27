С 1 июля вступят в силу новые законы

Russf Июн 27, 2022 Интересное

С начала июля вступает в силу ряд изменений, принятых в законодательстве РФ. В частности, начиная со второго полугодия текущего года, получить бесплатную медицинскую помощь можно будет только при предъявлении паспорта. То есть при обращении в медицинскую организацию необязательно иметь при себе полис ОМС.

Также законодательство обновилось в части регулирования пенсионных выплат. Теперь если суд признает незаконным перевод пенсионных накоплений из одного фонда в другой, пенсионер сможет получить свои денежные средства обратно.

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