С 1 июля вступят в силу новые законы

С начала июля вступает в силу ряд изменений, принятых в законодательстве РФ. В частности, начиная со второго полугодия текущего года, получить бесплатную медицинскую помощь можно будет только при предъявлении паспорта. То есть при обращении в медицинскую организацию необязательно иметь при себе полис ОМС.

Также законодательство обновилось в части регулирования пенсионных выплат. Теперь если суд признает незаконным перевод пенсионных накоплений из одного фонда в другой, пенсионер сможет получить свои денежные средства обратно.

Rusfact.com