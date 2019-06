7 самых эффектных свадеб знаменитостей

Жизнь знаменитостей не легка. Сама мысль о том, что вас фотографируют каждый раз каждый раз, когда вы выходите из дома, может вывести из себя. Тем не менее, в том, чтобы быть знаменитым есть некоторые очевидные преимущества. Кроме кучи денег, вы также можете стать частью яркой свадьбы.



1. Ник Джонас и Приянка Чопра: Пятидневный праздник

День вашей свадьбы может стать лучшим днем вашей жизни, но, если вы Ник Джонас и Приянка Чопра, это могут быть пять лучших дней вашей жизни. Они отмечали свадьбу согласно западной и индуистской традиции, поскольку относятся к двум разным культурам, и праздник продолжался всю неделю. Они начали отмечать во Дворце Умайд Бхаван (Bhawan Palace) в Джодхпуре (Jodhpur), где присутствовали более 225 гостей, затем отправились в Дели, а потом в свой медовый месяц. Первые две ночи проходили церемонии, на третью ночь был организован прием, а затем — еще несколько ночей празднования, просто для удовольствия. Позже на шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом (James Corden) Джонас признался, что несколько церемоний - это многовато, но праздник получился красивым!

2. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший: Земля победила

Обычно к алтарю невесту ведет отец, но на свадьбе Сары Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего в 2002 году главным родителем была Мать-Природа. На этой мексиканской свадьбе они должны были принести клятву на природе, но все пришлось перенести в помещение, когда нагрянул ураган Эрнан. На следующий день на их курорте случилось землетрясение магнитудой 4,6 балла. Мы знаем, что люди не могут управлять Землей, но эти двое подростков-звезд вполне могли все спланировать. Спустя 17 лет эти голубки все еще связаны узами брака, поэтому плохая погода вполне может быть настоящей удачей.



3. Принц Гарри и Меган Маркл: Королевская свадьба

Какой свадебный список будет полным без королевской свадьбы? Самой яркой частью этой свадьбы стали, вероятно, волосы Маркл, но ее парикмахер объяснил журналистам, что беспорядочный пучок был «намеренным». Трудно сказать, была ли их свадьба вычурной даже по меркам королевской свадьбы, но на ней смогут базироваться по крайней мере, 14 фильмов о жизни королевских особ. Молодая пара, как и все члены королевской семьи, выглядела совершенно счастливой и царственной, и жизнь принцессы сулит для Маркл еще много чего приятного.

4. Том Круз и Кэти Холмс: Свадьба в замке

Могли ли Том Круз и Кэти Холмс найти способ сделать свой роман более ярким? Их свадьба состоялась в 2006 году в замке Одескальки (Odescalchi Castle) в Риме. Церемония обошлась более чем в 3 миллиона долларов. В тот вечер Холмс надела два разных платья от Армани. К сожалению, позже пара позже развелась, но их свадьба была достойна целой книги!

5. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил: Просто фейерверк

Джастин Тимберлейк может все - он поет, он танцует, снимается, и он женился на Джессике Бил на итальянском морском берегу, сопровождая это фейерверком и длинной серенадой. На бракосочетание пара якобы потратила более 6 миллионов долларов, но только потому, что они арендовали весь курорт, чтобы не допустить попадания на праздник прессы. Учитывая такие меры предосторожности, кто может обвинить папарацци в стремлении пробраться на торжество?

6. Николь Ричи и Джоэл Мэдден: Мечты сбываются

Николь Ричи публично заявила, что хочет большую свадьбу со слонами и сотнями гостей. И, если ты богатая наследница, то обычно получаешь свадьбу, которую хочешь. Пара сыграла свадьбу в 2010 году в поместье Лайонелы Ричи (Lionel Richie) в Беверли-Хиллз, и Ричи надела не менее трех платьев Marchesa, сшитых на заказ. Церемонию вел рэпер Rev. Run, и на свадьбе, действительно был слон. Один.

7. Ким Кардашьян и Канье Уэст

Трудно произносить слова «яркий» и «знаменитость» и не вспомнить об этой паре. Их свадьбе, которая состоялась в 2014 году во Флоренции, предшествовал недельный тур по Парижу и Версалю, а сама церемония вошла в спец серии шоу Keeping Up With The Kardashians. Несмотря на то, что частью свадебного торжества стало присутствие Серены Уильямс на ужине в Версальском дворце, самой яркой частью свадьбы было то, что на ней собрался весь клан Кардашьян/Дженнер.

Знаменитости знают, как выделится - это практически их работа. И когда они играют свадьбу, особенно друг с другом, можно ожидать, что она будет яркой.



