Бывшая участница «Тату» рассказала о поступающих ей угрозах

29.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бывшая участница «Тату» рассказала о поступающих ей угрозахЭкс-участнице поп-группы «Тату» Лене Катиной присылают угрожающие сообщения. Неизвестный мужчина начал рассылать странные послания не только ей, но и ее фанатам.

По словам 34-летней артистки, началось все после того, как было объявлено о ее выступлении на крупном фестивале в Польше 13 июля.

«Мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить», — рассказала Катина журналу Starhit в пятницу, 28 июня.

Звезда добавила, что странные послания начали приходить ее матери, мужу и директору. Некий мужчина писал, что уже купил пистолет.

«Стало как-то не очень смешно. Всякое же бывает. Люди разные, некоторые — с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение», — сказала певица.

Однако, бывшая участница «Тату» отказалась отменять выступление и вместо этого написала заявление в полицию. Ей пообещали усилить охрану на фестивале, пишет «Газета.ру».

Ранее в июне сообщалось, что певица Юлия Чичерина пожаловалась на травлю в Сети из-за новой песни «Его оплот», посвященную погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

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