В Госудуме пересмотрят ответственность за нарушение ПДД

Russf Июн 29, 2022 Интересное

Депутаты разработали законопроект, изменяющий установленный порядок привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Предполагается отменить штрафы за мелкие нарушения и ужесточить их за крупные проступки, которые могут повлечь серьезные последствия.

В частности, инициаторы законопроекта предлагают ограничиваться предупреждением в случае грязных номеров или забытых дома документов на авто. Однако такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности и повторное превышение скорости они хотят наказывать строже. Также в числе предложений есть отмена скидки на оплату штрафов для злостных нарушителей.

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