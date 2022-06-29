В Госудуме пересмотрят ответственность за нарушение ПДД

Депутаты разработали законопроект, изменяющий установленный порядок привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Предполагается отменить штрафы за мелкие нарушения и ужесточить их за крупные проступки, которые могут повлечь серьезные последствия.

В частности, инициаторы законопроекта предлагают ограничиваться предупреждением в случае грязных номеров или забытых дома документов на авто. Однако такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности и повторное превышение скорости они хотят наказывать строже. Также в числе предложений есть отмена скидки на оплату штрафов для злостных нарушителей.

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