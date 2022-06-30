Некоторые пенсионеры смогут получить 25%-ную надбавку

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала о том, что некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение размера своей пенсии. Это положение относится к тем, кто более 30 лет трудился в сельской местности. Однако закон предусматривает надбавку только для определенных профессий, список которых насчитывает более 500 строк.

Также специалист отметила, что ранее для получения 25%-ной надбавки к пенсии гражданин должен был проживать в той же местности, где работал. Но теперь это требование упразднено.

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