Китайский производитель смартфонов прекратил поставки в Россию

Производитель смартфонов марки Honor решил прекратить поставки своих товаров в Россию. Однако специалисты считают, что это решение не связано с введенными против РФ санкциями. Представители китайского бизнеса объясняют, что прекращение поставок обусловлено логистическими трудностями.

В настоящее время китайская сторона работает над тем, чтобы осуществить возможность поставок товаров в Россию через страны СНГ. В частности, предполагается использование схемы параллельного импорта. Таким образом, речи об уходе с российского рынка не идет.

Rusfact.com