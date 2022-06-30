Выбрасывание мусора из авто теперь карается серьезным штрафом

Russf Июн 30, 2022 Интересное

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли новый закон, предусматривающий ответственность за выброс мусора из автомобиля. Подразумевается, что автолюбитель оставляет мусор в не оборудованных для этого местах, то есть в парках, лесах, а также на обочине дороги. Теперь подобное действие карается штрафом.

Для физических лиц сумма наказания составляет 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч, а для юридических — от 30000 до 50000. При выявлении повторного нарушения сумма штрафа будет удваиваться. Если имеет место выброс мусора из грузовика, то действуют другие размеры штрафов — от 40 до 120 тысяч рублей в случае первичного нарушения.

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