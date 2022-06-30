Выбрасывание мусора из авто теперь карается серьезным штрафом

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли новый закон, предусматривающий ответственность за выброс мусора из автомобиля. Подразумевается, что автолюбитель оставляет мусор в не оборудованных для этого местах, то есть в парках, лесах, а также на обочине дороги. Теперь подобное действие карается штрафом.

Для физических лиц сумма наказания составляет 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч, а для юридических — от 30000 до 50000. При выявлении повторного нарушения сумма штрафа будет удваиваться. Если имеет место выброс мусора из грузовика, то действуют другие размеры штрафов — от 40 до 120 тысяч рублей в случае первичного нарушения.

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