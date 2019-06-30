Орбакайте отреагировала на новости о конфликте с Пугачевой



Российская исполнительница и актриса Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о том, что якобы у нее с Аллой Пугачевой произошел конфликт. По словам артистки, «желтая пресса превзошла себя».

Орбакайте на своей странице в социальной сети Instagram разместила скрин информационных агентств с хлесткими и кричащими заголовками о ней и ее матери.

Некоторые СМИ пишут, что якобы мать и дочь в последнее время живут как кошка с собакой. Якобы примадонна отечественной эстрады довела Орбакайте до седых волос. У женщин, по мнению прессы, конфликт.

Из другой новости Орбакайте узнала, что якобы именно она является матерью детей Пугачевой и телеведущего и юмориста Максима Галкина.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая «пресса» превосходит себя», — написала артистка.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поддержала подругу, отметив, что «не нужно удивляться». Орбакайте ответила, что всевозможные слухи о ее личной жизни появляются систематически с ранних лет, поэтому она уже привыкла не обращать на них внимания.

Отреагировал на пост Орбакайте и музыкант Игорь Николаев, который также пожаловался, что про его семью «пишут такое!».

Пугачева и Галкин воспитывают двух детей Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.

Напомним, в апреле этого года Пугачева исполнила несколько своих хитов во время празднования 70-летнего юбилея. Одну из композиций она спела со своей дочерью певицей Кристиной. Впрочем, во время исполнения песни «Ты на свете есть» примадонна опозорилась — она забыла слова, но не постеснялась в этом признаться.

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