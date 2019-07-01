Стала известна причина кончины автора музыки для рэпера Face

01.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стала известна причина кончины автора музыки для рэпера Face
Американский продюсер Джейкоб Туресон, работавший с российским рэпером Face, скончался в США от передозировки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба американского лейбла звукозаписи Atlantic Records.

Продюсер Джейкоб Туресон, более известный под псевдонимом Hella Sketchy ушел из жизни 27 июня. По словам отца продюсера, Джейкоб был найден в бессознательном состоянии 13 июня с признаками передозировки наркотиков. В этот же день продюсер был помещен в реанимацию, где в течение 14 дней находился в состоянии комы.

«Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки», — написал отец продюсера в своем микроблоге Twitter.

Он также добавил, что Джейкоб Туресон будет похоронен 29 июня в американском городе Остин. В свою очередь российский рэпер Face выразил соболезнования в связи с кончиной Туресон.

«RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над Playboy EP. Покойся с миром», — написал Face в своем Twitter.

Представители лейбла Atlantic Records назвали ужасной потерей смерть Туресона, отметив, что он был творческой и ранимой личностью, композитором, который только начал показывать миру уникальность своего таланта.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Стала известна причина кончины автора музыки для рэпера Face"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,212