В Москве проводятся проверки в сфере долевой собственности

Russf Июл 1, 2022 Интересное

В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку московских квартир. Основной целью проверки является выявление так называемых «резиновых» квартир. Речь идет об апартаментах, которые искусственно поделены на микродоли. В некоторых случаях площадь выделенных долей составляет всего несколько квадратных сантиметров.

При этом собственники прописывают значительное количество людей на эту площадь. Как следствие, прописанные граждане получают право на различные субсидии и выплаты, общая сумма которых составляет десятки миллионов рублей ежемесячно.

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