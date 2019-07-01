Алибасов оскорбил посчитавших его отравление пиаром



Музыкальный продюсер Бари Алибасов в своей квартире в Москве принял участие в пресс-конференции, в ходе которой опроверг слухи о том, что никакого отравления у него не было, а госпитализация была продуманной пиар-акцией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Артист во время общения с журналистами ответил на основные вопросы, касающиеся пережитого им отравления и госпитализации. Он рассказал, что две недели провел в коме, и вспомнил, как оказался в больнице. По его словам, он выпил жидкость для прочистки труб по ошибке, она стояла на кухне в студии, где Алибасов в тот день работал.

«Вышел на кухню, оглянулся, чтобы что-то попить, было довольно жарко. Смотрю, стоит яркий такой, цветистый флакон — типичный компот или лимонад. Выпил и мгновенно практически потерял сознание. «Взорвалась» голова, «взорвался» живот, все шипит внутри», — вспомнил артист.

Алибасов указал, что, к счастью, рядом в тот момент оказался телефон, он смог позвонить знакомым и сыну с просьбой о помощи.

При этом продюсер считает, что те, кто называет его отравление пиаром — «дураки и идиоты».

«Открою маленькую тайну: дураков со времен появления планеты Земля было всегда огромное количество. И самое удивительное — они плодятся. Ну мало ли идиотов на свете, кто как реагирует, комментирует. Люди разные», — прокомментировал он.

Продюсер опроверг заявления СМИ о его голодании. Он указал, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рекомендовали ему детское питание и различные диетические каши. Этого рациона он и придерживается, хотя признается, что очень хотел бы лапши быстрого приготовления.

Алибасов в ходе пресс-конференции затронул также тему 30-летия основанного им музыкального коллектива «На-На». Продюсер указал, что группа готовит грандиозное выступление, в связи с чем музыканты объявили кастинг. Им требуются танцоры, вокалисты, режиссеры и постановщики, чтобы осуществить задуманную идею.

«Хочу вернуть группу «На-На» на мировой рынок и показать в Москве нечто такое, что вернет нашим поклонникам воспоминания о юности», — добавил он.

При этом «На-На», по словам Алибасова, отказалась от привлечения к шоу трансгендеров. Музыкальный коллектив пришел к пониманию, что общество пока не готово к таким нововведениям.

«Не готовы, и не надо. У нас есть другие возможности», — подчеркнул Алибасов.

Во время общения артиста с представителями СМИ в квартире находился также и кот продюсера Чуча, который счастливо нашелся после исчезновения во время госпитализации хозяина. Питомец вел себя спокойно, несмотря на большое количество людей вокруг, и даже давал взять себя на руки.

Напомним, несчастный случай с Алибасовым произошел 4 июня. Заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней 72-летний основатель группы «На-На» находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

Однако вся история с отравлением Алибасова вызвала сомнения у его коллег. Многие стали подозревать, что артист попросту всех обманул. К тому же и врачи указали на нестыковки в истории Алибасова. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обратил внимание на то, что ожог четвертой степени означает полное разрушение тканей, при таком диагнозе, если человек выживает, ему удаляют пищевод, и через две недели он уж точно еще не может покинуть больницу.

Подозрения вызвала и громкая история с завещанием, а также пропажа кота Чучи. Однако самого продюсера подозрения в его адрес возмутили. Он предложил лишить звания врача гастроэнтеролога Румянцева, заподозрившего его в инсценировке отравления.



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