Более трети российских кинозалов не используются

По данным статистиков, более трети кинозалов России перестали использоваться в течение последних трех месяцев. Специалисты объясняют это тем, что из-за введенных санкций иностранные кинокомпании запретили прокат своих фильмов в РФ.

Представитель российского кинобизнеса поделился своим мнением относительно сложившейся ситуации. Он подтвердил, что по сравнению с 2021 годом выручка кинотеатров действительно снизилась, однако речь о закрытии третьей части кинозалов не идет. Данные статистики, по его словам, учитывают залы, которые не работают по будням, но в полном объеме принимают зрителей по выходным.

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