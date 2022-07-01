Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения

Представители Роспотребнадзора сообщили о том, что в настоящее время наблюдается устойчивое снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, на данный момент показатель является минимальным с начала пандемии. По сравнению с пиковыми значениями, имевшими место в феврале текущего года, количество новых случаев уменьшилось в 64 раза.

Стабильное улучшение ситуации дало возможность снять ограничения, введенные с целью предотвращения распространения инфекции. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, с 1 июля общепит может вернуться к прежнему режиму работы, масочный режим отменен, и другие ограничения также сняты.

Rusfact.com