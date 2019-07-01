Джордж Мартин осудил поклонников «Игры престолов» за токсичность



Американский писатель Джордж Мартин, автор серии романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу сериала «Игра престолов», раскритиковал фанатов за токсичность. Своим мнением о поведении фанатов на финал культового сериала он поделился во время записи подкаста американского критика и историка кино Леонарда Малтина.

«Интернет стал настолько токсичным, что я перестал узнавать старую культуру фанатов, которые адекватно реагировали на происходящее в мире комиксов или научной фантастики», — отметил Мартин.

Он добавил, что раньше между авторами и поклонниками были разногласия и вражда, но «такого безумия, которое мы видит сейчас в Сети — никогда».

Писатель, обсуждая «Игру престолов», заявил, что успех сериала охватил весь мир. Он пояснил, что не ожидал, что «Игра престолов» станет такой популярной, и признался, что сам не надеется повторить подобный успех.

Напомним, культовый сериал «Игра престолов» завершился в конце мая. Недовольные финалом шоу фанаты запустили петицию с требованием переснять заключительные серии саги, отметил «Царьград».

Актриса Софи Тернер, исполнившая в «Игре престолов» роль Сансы Старк, назвала поклонников «неуважительными», а Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, сказал, что кому не нравится финальные серии саги — могут «протий мимо».



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