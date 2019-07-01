Джазмен Бутман поведал, чем закончится бойкот Катамадзе



Знаменитый джазмен Игорь Бутман отреагировал на решение грузинской певицы Нино Катамадзе отменить выступления в России.

По его словам, задача артиста — заниматься музыкой, а не политикой. При этом он посоветовал своей коллеге оставить эмоции для сцены, где они будут более уместны. Музыкант добавил, что в конечном итоге от этого бойкота пострадает сама Катамадзе. Когда она через некоторое время вернется в Россию, то может обнаружить, что ее место на сцене уже кто-то занял.

Джазмен также оказался удивлен тем, что Катамадзе устроила этот демарш только сейчас. Если певица руководствуется политическими мотивами, то она не должна была выступать в России с 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией.

«Если весь сыр-бор действительно из-за того, что человека посадили не в то кресло, то это странно. Если другие причины, то нашим коллегам не надо было приезжать с 2008 года», — пояснил Бутман ТАСС.

Ранее сообщалось, что грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России из-за недавних событий в Тбилиси. Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.

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