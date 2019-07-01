Ольга Арнтгольц выложила фото подросшего сына

01.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ольга Арнтгольц выложила фото подросшего сына
Российская актриса театра и кино Ольга Арнтгольц предпочитает держать личную жизнь в секрете от широкой общественности. Обычно она не публикует фотографии близких в социальных сетях, однако ее поклонники заметили, что звезда поделилась в Instagram снимком своей семьи.

В социальной сети Арнтгольц показала фото своего супруга с подросшим сыном. Мальчик, которого назвали Аким, родился в семье Ольги и режиссера Дмитрия Петруня в 2016 году.

На снимке и муж Арнтгольц, и сын запечатлены со спины, что не позволяет рассмотреть их лица.

«Мои», — говорится в подписи к фотографии.

Напомним, отношения Ольги и Дмитрия, как сообщали СМИ, начались на съемках сериала «Офицерские жены». До брака с ним актриса была замужем за Вахтангом Беридзе. В 2013 году у них родилась дочь Анна. В 2015 году Ольга Арнтгольц подала на развод.

В 2003 году актриса окончила окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Малом театре в Москве. В 2009 году участвовала в проекте «Ледниковый период» на Первом канале в паре с фигуристом Максимом Стависким. Арнтгольц заменила сестру Татьяну, которая ушла из шоу из-за беременности.

Ольга Арнтгольц выложила фото подросшего сына

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Ольга Арнтгольц выложила фото подросшего сына"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,219