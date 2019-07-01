Скабеева отреагировала на отказ Катамадзе выступать в РФ



Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.

22 июня она выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». Часть грузинского общества раскритиковала ее за то, что она появилась на российской сцене после разгона антироссийского митинга в Тбилиси у здания парламента. После этого Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в РФ.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица на своей странице в Facebook.

Она добавила, что поддерживает требование протестующих отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала отказ Нино Катамадзе выступать в России.

«Как же нам теперь быть?!» — написала журналистка в своем telegram-канале.

Напомним, в Тбилиси на протяжении более недели проходят массовые протесты. 20 июня возле здания парламента начались беспорядки: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митинг пришлось разгонять сотрудникам правоохранительных органов при помощи слезоточивого газа. В результате массовых протестов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Президент России Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. Правительству России поручено обеспечить возвращение соотечественников на родину.

Эксперты сходятся в том, что к протестам в Тбилиси причастна американская сторона, которой выгодны антироссийские настроения в Грузии. Это мнение подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Экс-председатель правительства России Сергей Степашин выразил уверенность, что за беспорядками в Тбилиси стоит Госдепартамент США.



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