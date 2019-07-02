Алена Апина сообщила, почему уехала из Саратова



Звезда эстрады 90-х Алена Апина сообщила, что если бы не переехала в свое время из Саратова в Москву, то спилась бы.

«Я спилась бы, наверное. К сожалению, среди одноклассников и дружков по двору много тому примеров», — цитирует ее портал «Дни.ру».

Апина также не исключает, что пребывание в родном Саратове превратило бы ее в «городскую сумасшедшую», а «люди бы просто проходили бы мимо, крутили у виска и пугали бы мною детей». Певица считает, что ее мелодии были оперно-симфонические, а потому — мало кому понятные, пишет StarHit.

Напомним, что солистка группы «Комбинация», наиболее известная по хитам «Узелки», «Электричка», «American Boy» и «Ксюша», стала свидетельницей крушения самолета SSJ-100, который совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Артистка наблюдала авиакатастрофу прямо из окон терминала Е, где она ожидала посадку на свой рейс в Прагу.

По словам певицы, самолет был похож на огненный шар во время приземления. Апина рассказала, что на ее глазах проходила эвакуация пассажиров, которые покидали горящий лайнер по надувным трапам.

Жертвами трагедии стали 41 человек. Следователи на данный момент рассматривают несколько основных версий трагедии. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Специалисты уже взяли образцы топлива из баков и заправки, изучили взлетно-посадочную полосу, допросили сотрудников аэропорта.



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