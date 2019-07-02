Обнародован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»



Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на сайте YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.

В сиквеле «Джуманджи: Зов джунглей» Дуэйн Джонсон и Кевин Харт сыграли подростков, застрявших в телах взрослых. Фильм вышел в прокат в 2017 году, став сиквелом «Джуманджи» 1995 года. Картина собрала в прокате более 960 млн долларов. В конце фильма герои уничтожили проклятую игру, но в новом фильме игра снова дает о себе знать.

Однако в новой части игра больше не работает как прежде, в мир «Джуманджи» попадают не только Дуэйн Джонсон и Кевин Харт, но и Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер. Перед главными героями стоит нелегкая задача – они должны найти пропавших друзей и выбраться на свободу. В российском прокате картина выйдет 12 декабря текущего года, пишет «Культуромания».

Ранее стало известно, что третья часть американского фильма ужасов «Проклятие Аннабель» возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных, собрав 156,8 млн рублей в кинотеатрах за четыре дня показа.

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