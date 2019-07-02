Киркоров прокомментировал выезд машины с Пугачёвой на перрон

Артист прокомментировал выезд машины с Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Её должны на руках носить!» — заявил Киркоров.

По мнению артиста, «это некрасиво обсуждать».

«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда», — отметил певец.

Он подчеркнул, что Пугачёва «прожила такую большую звёздную жизнь и своим трудом заслужила».

Ранее этот инцидент прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН.

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»), комментируя эту ситуацию, рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, и сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.



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