В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Бывшего участника коллектива «Ласковый май» Юру Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса. Об этом сайту kp.ru рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.

По его словам, операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели. Затем он отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.

Шатунова госпитализировали в Москве 2 июля после масштабного гастрольного тура. 28 июня он попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске. Медики помогли артисту, однако затем ему снова стало плохо.



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