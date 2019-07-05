В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

05.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Москве экстренно прооперировали Юрия ШатуноваБывшего участника коллектива «Ласковый май» Юру Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса. Об этом сайту kp.ru рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.

По его словам, операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели. Затем он отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.

Шатунова госпитализировали в Москве 2 июля после масштабного гастрольного тура. 28 июня он попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске. Медики помогли артисту, однако затем ему снова стало плохо.

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