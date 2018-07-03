Боярский рассказал как «онемел» на сцене из-за победы РФ в матче с Испанией



Народный артист России и заядлый футбольный болельщик Михаил Боярский поведал, как забыл слова на сцене, когда узнал о победе сборной РФ над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Я забыл текст на сцене. Спектакль начинался в семь часов, я пришел в театр в три, чтобы приготовиться, загримироваться и с пяти часов сидел смотрел матч — взял с собой телевизор, посмотрел первый, второй таймы, даже чуть не до конца дополнительное время. И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: «Наши выиграли», — и у меня «белый лист», — поделился артист с ТАСС.

По словам Боярского, зрители не могли понять, почему актер «онемел», однако через некоторое время смог собраться и доиграть первый акт. Сам болельщик, в свою очередь, был расстроен из-за того, что не смог увидеть «самое интересное» — серию пенальти актеру пришлось пересматривать в повторе во время антракта.

«Такие стрессы, которые я испытал на сцене, наверное, схожи с игрой футболистов. Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют, либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно», — добавил Боярский.

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу состоялась в воскресенье, 1 июля, на московском стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время команды завершили вничью со счетом 1:1. Обыграть испанцев удалось в серии пенальти (4:3). Победой сборная России впервые в истории обеспечила себе выход в четвертьфинал первенства.

Лучшим игроком встречи назвали голкипера россиян Акинфеева, отразившего два пенальти.



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