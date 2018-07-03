Боярский рассказал как «онемел» на сцене из-за победы РФ в матче с Испанией

03.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Боярский рассказал как «онемел» на сцене из-за победы РФ в матче с Испанией
Народный артист России и заядлый футбольный болельщик Михаил Боярский поведал, как забыл слова на сцене, когда узнал о победе сборной РФ над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Я забыл текст на сцене. Спектакль начинался в семь часов, я пришел в театр в три, чтобы приготовиться, загримироваться и с пяти часов сидел смотрел матч — взял с собой телевизор, посмотрел первый, второй таймы, даже чуть не до конца дополнительное время. И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: «Наши выиграли», — и у меня «белый лист», — поделился артист с ТАСС.

По словам Боярского, зрители не могли понять, почему актер «онемел», однако через некоторое время смог собраться и доиграть первый акт. Сам болельщик, в свою очередь, был расстроен из-за того, что не смог увидеть «самое интересное» — серию пенальти актеру пришлось пересматривать в повторе во время антракта.

«Такие стрессы, которые я испытал на сцене, наверное, схожи с игрой футболистов. Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют, либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно», — добавил Боярский.

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу состоялась в воскресенье, 1 июля, на московском стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время команды завершили вничью со счетом 1:1. Обыграть испанцев удалось в серии пенальти (4:3). Победой сборная России впервые в истории обеспечила себе выход в четвертьфинал первенства.

Лучшим игроком встречи назвали голкипера россиян Акинфеева, отразившего два пенальти.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Боярский рассказал как «онемел» на сцене из-за победы РФ в матче с Испанией"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,197