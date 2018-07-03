Дочь Татьяны Навки ожидает рождения брата



Известная фигуристка не раз заговаривала о 3-м ребенке. Оказалось, что появления сына в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова с нетерпением ждет и их дочь.

Отношения с пресс-секретарем президента РФ 43-летняя спортсменка долгое время не афишировала. Однако скрывать очевидное счастье вскоре оказалось бессмысленным, и Татьяна Навка призналась, что отцом ее младшей дочери Надежды является Дмитрий Песков. Три года назад, на берегу Черного моря, Навка сказала заветное «да» избраннику на глазах у самых близких.

С тех пор Татьяна не раз заговаривала о желании подарить любимому мужчине сына. Как оказалось, появления в семье брата с нетерпением ждет и младшая наследница пары.

«Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь еще братика?» – заявила трехгодовалая Надежда, о чем сообщила ее мама на своей странице в Instagram.

Подписчики спортсменки одобрили мнение девочки и посоветовали Навке не медлить с рождением малыша. Из-за того, что Татьяна в последнее время часто заводит речь о третьем ребенке, многие поклонники то и дело считают, что спортсменка находится в «интересном положении».

Весной фигуристка отмечала, что очень любит детей. Более того, она даже предупредила своего супруга, что, возможно, в скором времени ему предстоит вновь познать радость отцовства.

«Конечно, я очень хочу мальчика. Более того, я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет», – заявила Татьяна.

Татьяна Навка также воспитывает дочь Александру Жулину, которую родила в первом браке. Девочка в этом году окончила школу и сейчас всерьез задумывается о планах на будущее. Правда, пока неизвестно, куда намерена поступать наследница фигуристки, но в прошлом в ее планах было обучение на экономическом факультете МГИМО и, возможно, дальнейшая учеба за границей.

Младшая Надежда пробует себя в фигурном катании и уже показывает результаты тренировок на льду. Также девочка знает несколько иностранных языков. Татьяна уверяет окружающих: она счастлива в браке, несмотря на то, что они с супругом очень занятые люди. Каждую свободную минуту Татьяна и Дмитрий стараются провести в обществе друг друга. Навка, вспоминая о первой встрече с Песковым, признается, что мужчина не очаровал ее с первого взгляда.

«Это явно не была любовь с первого взгляда. Но он так аккуратно и красиво ухаживал. Я долго не соглашалась на встречу, а Дмитрий Сергеевич очень аккуратно выходил со мной на связь, действовал деликатно. И в какой-то момент я разглядела, что это тот самый человек, который мне нужен», – вспоминает Татьяна.



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