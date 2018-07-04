Звезда 70-ых Тото Кутуньо попал в больницу

Певец попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Певцу пришлось отменить выступление в Бельгии. Врачи настаивают, чтобы артист провел в клинике неделю.

74-летний Тото Кутуньо может похвастаться многомиллионной армией поклонников. Его песни знают наизусть в России, США и многих странах Европы, включая родную Италию. Несмотря на серьезный возраст, мужчина продолжает активно гастролировать, что иногда оборачивается неприятными последствиями для здоровья.

Так, недавно артист отменил выступление в Бельгии, поскольку его самочувствие резко ухудшилось. Власти города, где должен был проводиться концерт, сообщили, что у звезды 70-х начались проблемы с сердцем, из-за чего он попал в больницу.

Первым о причинах отмены выступления сообщил советник по спорту и культуре города Серен Эрик Ванбрабант. Он написал в социальной сети, что Кутуньо почувствовал себя плохо и не смог порадовать собравшихся фанатов своим творчеством.

«Я благодарен каждому, кто вчера присутствовал на нашем мероприятии. Ваша реакция на вчерашнюю отмену концерта Тото Кутуньо заслуживает уважения. Я также рад сообщить вам, что состояние Тото оценивается, как стабильное, а это самое главное», - написал Эрик Ванбрабант.

Разумеется, поклонники тут же принялись желать Кутуньо скорейшего выздоровления и интересоваться причинами его госпитализации. Многие из них утверждали, что у итальянца начались серьезные проблемы с сердцем, а его состояние оценивается, как критическое. В итоге, артист решил выйти на связь с фанатами и объяснить причины, по которым ему пришлось обратиться к медикам.

«Меня сразила чрезмерная жара, стоявшая в последние дни. В результате, я почувствовал сильную слабость, и поэтому решил не выступать в Бельгии. Теперь я в порядке, поскольку в больнице очень хорошие врачи. Преимущественно итальянские, но есть и русские, которые заботятся обо мне. Словом, моя аудитория поддерживает меня, за что я очень благодарен», - сообщил артист.

Представители Тото Кутуньо подтвердили, что он чувствует себя нормально и не испытывает проблем с сердцем. Однако из-за преклонного возраста, ему стало плохо в жаркий день, и поэтому концерт пришлось отменить.

Поклонники надеются, что в ближайшие дни певец выйдет из больницы и продолжит активную творческую деятельность. Стоит отметить, что гастрольный график у Тото Кутуньо пестрит датами.

Общаясь с порталом Skytg.24 артист отметил, что благодарен врачам городе Льеж, где он сейчас проходит интенсивное лечение.



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