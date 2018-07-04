После теста ДНК Мария Шукшина признала новорожденного внука

Известная актриса и телеведущая признала недавно появившегося на свет внука.

Ранее Мария Шукшина и ее сын Макар Касаткин оказались вовлечены в неприятную историю. Несостоявшаяся невестка актрисы — Фрейя Зильбер утверждала, что родила сына от наследника именитой фамилии. Слова простой девушки из Барнаула многие поклонники семьи Федосеевых-Шукшиных не восприняли серьезно. Однако в своем микроблоге дочка Василия Шукшина — Мария подтвердила, что Фрейя подарила им внука.

«Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведенной в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его. В нашей стране все права на стороне матери», — отметила Мария Шукшина.

К слову, в Барнауле у Фрейи осталась 5-летняя дочка, которую экс-возлюбленная Макара Касаткина родила в 14 лет. Сейчас 18-летняя Фрейя Зильбер переехала в столицу. С сыном Марии Шукшиной она познакомилась в соцсети. Позже в студии одной из передач несостоявшаяся невестка актрисы призналась, что оказалась на улице, еще будучи беременной. Сама Шукшина отметила, что они готовы сами воспитывать малыша, если Фрейя отдаст им ребенка.

«Мама ему квартиру купила, обеспечивает. Ему не нужно ни работать, ни учиться. Зачем, если и так все есть?» – рассказывала Зильбер в эфире одного из ток-шоу.

Слова девушки вызвали бурную реакцию у поклонников Марии Шукшиной. За Макара Касаткина вступилась его бывшая возлюбленная Сабина, которая заверила присутствующих на программе гостей, что Фрейя пришла на ток-шоу с одной целью — прославиться и нажиться на чужом имени, обвинив Макара во всех смертных грехах.



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