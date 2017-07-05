Еще одно предписание жилищных инспекторов получила управляющая компания Саяногорска

05.07.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
В надзорное ведомство обратились собственники жилых помещений многоквартирного дома Саяногорска с жалобой на ненадлежащее содержание подвальных помещений.
Жилищные инспекторы провели внеплановые мероприятия по лицензионному контролю по адресу: г. Саяногорск, мкр. Комсомольский, д. № 73.
В ходе проведения проверки вышеуказанного дома установлено, что в подвальном помещении выявлены нарушения жилищного законодательства Российской Федерации, а именно на узле управления отсутствует автоматический регулятор температуры горячего водоснабжения.
В отношении юридического лица ООО «Новый дом», в управлении которого находится многоквартирный дом, выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Установлен срок исполнения до 14.07.2017, по истечению которого, специалистами Инспекции будет проведена дополнительная проверка. В случае неисполнения предписания в установленный срок в отношении управляющей компании будут приняты меры административного воздействия по части 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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