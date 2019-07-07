Максим Фадеев объявил о запуске собственного кулинарного шоу

07.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Максим Фадеев объявил о запуске собственного кулинарного шоуПродюсер признался, что процесс приготовления блюд помогает ему успокоить нервы.

Продюсер Максим Фадеев заявил в Instagram, что запускает собственное кулинарное шоу. Он сделал видеозапись, в которой попросил своих подписчиков высказаться по этому поводу.

«Всем привет. Я обратил внимание, что у многих людей, когда я выкладываю видео с процессом готовки, вызывает это большой интерес. Признаюсь честно, я готовлю очень хорошо. И давно. Лет с девятнадцати. Просто не очень это люблю. Но в последнее время почему-то мне это стало нравиться с точки зрения успокоения нервов. Мир такой сейчас, что нервы сильно не успокаиваются. Я, наверное, все-таки сделаю на Ютуб свой канал. Такое кулинарное шоу. Давайте попробуем. Почему нет», — заявил Максим Фадеев.

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