Эксперты обеспокоены возможностью снижения рождаемости

Russf Июл 8, 2022 Интересное

По данным за 2021 год, предоставленным Министерством труда России, коэффициент рождаемости превысил плановый показатель и составил 9,6. Это число показывает количество новорожденных на 1000 жителей России.

Однако специалисты считают, что текущая ситуация может оказать влияние на перспективу рождаемости в ближайшие годы. В частности, сейчас имеет место сокращение количества женщин, находящихся в фертильном возрасте. Кроме того, ситуацию осложняет нестабильная обстановка на рынке труда. Эти факторы способствуют риску снижения рождаемости к 2024 году.

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