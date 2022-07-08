Онколог рассказал о возможных признаках рака

Russf Июл 8, 2022 Интересное

Онколог Иван Карасев посоветовал россиянам прислушаться к своему организму, когда он подает сигнал в виде ноющей боли. Этот вид боли, возникающий внезапно и долго не проходящий, может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. Поэтому появление такого симптома является поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Также Карасев отметил, что указать на рак в организме может изменение цвета кожи. Особенное внимание следует обратить на землистый цвет лица или появление желтушности. Кроме того, настораживающим симптомом является беспричинный подъем температуры тела.

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