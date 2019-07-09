10 вдохновляющих историй о музыкантах, которые прошли путь от нищеты к богатству

Очень поучительны истории о музыкантах, жизнь которых складывалась нелегко, о тех, кто вырос в нищете и теперь зарабатывает свои миллионы, благодаря успешной музыкальной карьере и мировым турам.

Альбомы этих музыкантов стали самыми продаваемыми в Топ - 100 чартах, и они продолжают собирать огромные залы, отправляясь в музыкальный тур. После ошеломляющего успеха, многим из них даже не нужно больше гастролировать. Излишне говорить, что их не столь гламурное прошлое осталось лишь в воспоминаниях.

10. Джастин Бибер

Этот знаменитый милленниал покорил мир своими хитами, мировыми турами и заголовками в практически каждом журнале. Джастин стал суперзвездой, когда был еще подростком, и каждый подросток в мире был им одержим. Бибер вырос и женился. Однако раньше Джастин жил отнюдь не в роскоши - он вырос в бедности и в борьбе за существование. Сейчас его состояние составляет 265 миллионов долларов.

9. Селин Дион

Эта певица известна своими сенсационными хитами. Селин уже давно в музыкальной индустрии, но вначале ей было не так просто: она была самой младшей из 14 детей. Это много ртов, которые нужно кормить, а у ее родителей не было высокооплачиваемой работы. Дом был переполнен людьми, и у Селин не было своей спальни. Она спала на кровати у лестницы.

Теперь у Селин есть роскошные дома по всему миру, и она может выбрать любую спальню, которую захочет. Она может похвастаться лучшими заработками, а ее состояние составляет 800 миллионов долларов.

8. Мэрайя Кэри

Эта поп-певица является одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. На протяжении многих лет ее песни были на первом месте в хит-парадах, и у нее много альбомов. До того, как она достигла больших успехов, Мария была независимым подростком.

Она переехала в Манхэттен, штат Нью-Йорк, и жила в квартире с другими девушками.

Денег было мало, спать приходилось на матрасе, а после оплаты счетов у Мэрайи оставался всего один доллар. Зато теперь ей не о чем беспокоиться с ее 300 миллионами долларов в банке.

7. Jay-Z

Jay-Z живет роскошной жизнью благодаря своему большому успеху в нескольких деловых предприятиях как в музыкальной индустрии, так и вне ее. Прежде чем стать бизнесменом (или, как он себя называет, «бизнес, меном), он получил жесткое воспитание. Он продолжает писать песни, непосредственно связанные с взрослением для известных проектов Marcy Projects . Его текущее состояние составляет около 930 миллионов долларов.

6. Дженифер Лопес

Вы не можете быть звездой Голливуда, если не ведете роскошную жизнь. Джей Ло выросла в Бронксе и делила постель со своими тремя сестрами. Теперь ее особняки, вероятно, наполнены роскошью, о которой она могла только мечтать, будучи маленькой девочкой.

Ей было трудно, когда она ушла из дома, чтобы осуществить свою мечту о танцах. Лопес спала на раскладушке в своей танцевальной студии. Теперь она певица и танцует на сцене во время мировых турне. А ее дом в Вегасе стоит более 400 миллионов долларов.

5. Эминем

У Эминема не было легкого старта в жизни. Как фанаты могут узнать из его творчества, он жил в трейлерном парке со своей мамой, прежде чем переехать в ветхий дом в плохом районе Детройта. Эминем часто переезжал из бедных кварталов Детройта в Миссури и обратно, потому что у его матери не было достаточно денег. Теперь Эминем - один из самых популярных рэперов, и его впечатляющее состояние это подтверждает. На 2019 год оно составило 210 миллионов долларов.

4. Шанайя Твейн

Этой кантри-певице в детстве было нелегко. Шанайя выросла в маленьком городке в Тимминсе (Timmins), Онтарио, и это было жестко. Твен часто отправлялась в школу голодной, потому что ее мама и отчим не могли позволить себе купить продукты или арендовать жилье.

Музыкальные способности Шанайи заметили, когда она выступила на курорте типа Вегаса недалеко от ее родного города для того, чтобы оплачивать счета. Теперь, Шанайя является одной из самых популярных кантри-певцов всех времен, и на ее банковском счете 400 миллионов долларов.



3. Asap Rocky

Он известный рэпер, но до того, как Pocky стал знаменитым, ему нелегко жилось в Гарлеме, Нью-Йорк. До того, как он поселился в квартире вместе со своей семьей, они некоторое время жили в приюте для бездомных, потому что родители не могли позволить себе жить самостоятельно.

Asap не скрывает своего прошлого, потому что он чувствует, что оно сделало его тем, кто он есть сегодня. Теперь, имея 6 миллионов долларов, AP не нужно беспокоиться об оплате счетов.

2. Долли Партон

Знаменитая кантри-певица проживает волшебную жизнь, благодаря топовым хитам и многочисленным альбомам. Однако раньше для нее это была совсем другая история: Долли выросла в однокомнатной лачуге вместе с 11 братьями и сестрами. Это был небольшой домик в Теннесси, а ее семья охотилась на дичь и собирала фрукты.

Во всем приходилось полагаться на себя. Долли отдала всю свою жизнь за то, чтобы жить в роскоши, которую она может себе позволить, обладая 500 миллионами долларов.

1. Джуэл

Она певица и автор песен, продавшая более 30 миллионов альбомов по всему миру. Ее успех-это вдохновляющая история, потому что Джуэл было нелегко расти. Она была бездомной, бродяжничала на улицах Аляски и воровала в магазинах, чтобы поесть. Все мысли были о еде и крове, и это было нелегко.

К счастью, Джуэл больше не нужно беспокоиться о том, что она вновь вернется на улицу, с ее 32 миллионами долларов она может позволить себе купить практически любой дом.



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