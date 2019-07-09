Российские артисты сообщили, поедут ли выступать в Грузию



Знаменитые российские артисты — Татьяна Буланова, Прохор Шаляпин и Борис Гребенщиков — рассказали о своем отношении к Грузии. Отечественные исполнители поделились своими взглядами на происходящее в Тбилиси и прокомментировали антироссийские выпады ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии.

Несколько дней назад на грузинском телеканале «Рустави 2» произошел скандал, когда ведущий Георгий Габуния вышел в эфир с оскорблениями в адрес Москвы и граждан России. До этого некоторые грузинские артисты устроили антироссийский демарш: например, джазовая певица Нино Катамадзе поддержала протестующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.

Издание «Вечерняя Москва» опросило нескольких отечественных исполнителей: поедут ли они выступать в Грузию и как относятся к этой стране?

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова отметила, что не стала бы отождествлять оскандалившегося Габунию со всем грузинским народом. Она подчеркнула, что заявление ведущего было глупым.

«Он сам оскорбил свой народ, от лица которого попытался выступить. Мне кажется, это не более чем провокация, оскорбительная, прежде всего, для студии, из которой он вещал. Так что могу сказать, что на мое отношение к Грузии этот инцидент не оказал ровно никакого влияния, как и на большинство нормальных людей. У меня в Грузии есть друзья, знакомые, которые также воспринимают эту ситуацию с абсолютным недоумением», — сказала Татьяна Буланова.

Певец и финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин в свою очередь выразил надежду, что однажды все разногласия закончатся, и российские артисты смогут давать концерты и в Грузии, и на Украине. Он отметил: «сейчас модно кого-то ненавидеть», но это нужно пресекать.

«Сейчас, конечно, когда нас всех пытаются стравить, в Грузию я не поеду, но верю, что придет время, когда поеду и туда, и на Украину. Все политические столкновения рано или поздно прекратятся и победит дружба. Сейчас очень модно кого-то ненавидеть, но это нужно пресекать», — сказал Шаляпин.

Композитор и музыкант Борис Гребенщиков рассказал, что не так давно вернулся из Грузии. Он отметил, что не следит за происходящим в новостях, так как ему это неинтересно.

«Только что вернулся из Грузии, буквально пять дней назад, и знаете, более дружелюбного приема я не встречал никогда», — рассказал Гребенщиков.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания отметил, что за заявления Габунии «всем стало стыдно». Он также выразил мнение, что таким образом грузинские радикалы хотели в очередной раз расшатать ситуацию после митингов у здания парламента. Жители Грузии собрались у здания «Рустави 2» с требованием уволить ведущего и отправить в отставку руководство телеканала.

Напомним, с 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста. Радикалы и оппозиция страны выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Мероприятие было сорвано, представители делегации РФ были вынуждены покинуть страну.



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