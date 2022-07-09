Кардиолог назвал категории лиц, подверженные риску тромбоза

Russf Июл 9, 2022 Интересное

Доктор медицинский наук Юрий Конев рассказал о том, какие последствия может иметь тромбоз. По его словам, в случае отрыва тромба, высока вероятность летального исхода.

Также специалист отметил, что некоторые категории граждан наиболее часто сталкиваются с тромбозом. Вероятность отрыва тромба у пожилых людей в 10 раз превышает аналогичный показатель у других возрастных категорий.

Конев также обратил внимание на то, что никакой предварительной симптоматики у тромбоза нет. Для определения возможности наличия болезни у человека необходимо изучать его генетическую предрасположенность.

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