Кардиолог назвал категории лиц, подверженные риску тромбоза

Доктор медицинский наук Юрий Конев рассказал о том, какие последствия может иметь тромбоз. По его словам, в случае отрыва тромба, высока вероятность летального исхода.

Также специалист отметил, что некоторые категории граждан наиболее часто сталкиваются с тромбозом. Вероятность отрыва тромба у пожилых людей в 10 раз превышает аналогичный показатель у других возрастных категорий.

Конев также обратил внимание на то, что никакой предварительной симптоматики у тромбоза нет. Для определения возможности наличия болезни у человека необходимо изучать его генетическую предрасположенность.

Rusfact.com