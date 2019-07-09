Муж Лолиты не хочет рассказывать о своих отношениях с певицей на ток-шоу



Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов отказался рассказывать о своих отношениях с артисткой на ток-шоу. Об этом он сказал журналистам.

Певица предпочитает рассказывать подробности своей жизни в социальных сетях, с прессой Лолита не общается. Между тем, в СМИ появились сообщения, что Милявская намерена рассказать всю правду о своей личной жизни в одной из передач на федеральном канале.

Иванов был удивлен таким новостям, заявив, что «впервые об этом слышит». По его словам, он не намерен ходить по передачам и рассказывать об их отношениях с пока еще законной супругой.

«Я, по крайней мере, ни на какие ток-шоу не собираюсь. Да, я в Москве. А Лолита уехала, ее даже в стране нет», — сказал он в беседе с KP.Ru.

Директор Лолиты также опроверг информацию о телепрограмме со звездой. По его словам, 55-летняя знаменитость уехала в Болгарию.

Представитель Лолиты добавил, что, несмотря на активность звезды в социальных сетях, она ничего не будет комментировать СМИ.

«Все подробности, которые она хочет сообщить, она уже сообщила. Сейчас ей это просто неинтересно», — сказал он.

Пару дней назад Лолита написала на своей странице в Instagram, что они с супругом приняли решение расстаться. Артистка была замужем за Ивановым с 2010 года.



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