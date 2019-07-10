Ольга Бузова отправилась во Францию для участия в шоу «Форт Боярд»

Стало известно, что телеведущая и певица тоже занята в съемках нового сезона легендарной программы.

Во Франции начались съемки нового сезона легендарного «Форта Боярд». Поклонники программы встретили новость с восторгом – оказалось, судя по отзывам в Сети, что передачу ждут тысячи человек. Ведущим программы стал Сергей Шнуров, а состав команд самый звездный.

Выяснилось, что в приключенческом шоу пригласили сниматься и Ольгу Бузову. Предложение она приняла и уже отправилась на съемки. Со своими подписчиками в Instagram звезда поделилась моментом ожидания вылета во Францию.

«Лечу на Форт Боярд. Держите за меня кулачки. Всё детство смотрела эту программу…Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — призналась Ольга.

Подписчики были очень удивлены, что певица будет занята в шоу. Еще больше удивлены тем, что программа снова будет в эфире. Многие с нетерпением ждут осени, именно тогда стартует новый сезон на телеканале СТС.



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