Поклонников встревожил внешний вид Полины Гагариной

Популярная исполнительница испугала поклонников своей худобой.
Артистка выложила в инстаграме фотографии в бассейне и получила в ответ множество комментариев от встревоженных пользователей.
Подписчики отметили "нездоровую" худобу певицы. По мнению некоторых из них, у Гагариной может быть расстройство пищевого поведения.
"Худая, ужас. И груди не стало", – написала anastasiiaandr2.
"Одни ребра", – отметила venerapetrova46.
"Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости", – считает suhanova_ann.
"Еще минус один килограмм и анорексия", — прокомментировал magi2706.
Часть подписчиков выразила мнение, что у певицы все в порядке с фигурой.
"Чего всполошились? Прекрасно выглядишь!" - написал dmitri_gorgaz.
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Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их ещё больше, хотя куда уж больше😂 @nanaprincesshotel #nanaprincesshotel #полинагагарина #крит #teztourgreece
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