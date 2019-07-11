Поклонников встревожил внешний вид Полины Гагариной

Популярная исполнительница испугала поклонников своей худобой.

Артистка выложила в инстаграме фотографии в бассейне и получила в ответ множество комментариев от встревоженных пользователей.

Подписчики отметили "нездоровую" худобу певицы. По мнению некоторых из них, у Гагариной может быть расстройство пищевого поведения.

"Худая, ужас. И груди не стало", – написала anastasiiaandr2.

"Одни ребра", – отметила venerapetrova46.

"Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости", – считает suhanova_ann.

"Еще минус один килограмм и анорексия", — прокомментировал magi2706.

Часть подписчиков выразила мнение, что у певицы все в порядке с фигурой.

"Чего всполошились? Прекрасно выглядишь!" - написал dmitri_gorgaz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их ещё больше, хотя куда уж больше😂 @nanaprincesshotel #nanaprincesshotel #полинагагарина #крит #teztourgreece Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 9 Июл 2019 в 4:35 PDT

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