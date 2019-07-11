Актер Рип Торн умер в США

11.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Рип Торн умер в США
Американский актер Элмор Руал Торн-младший, более известный как Рип Торн, умер на 89-м году жизни в США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретарь актера.

По данным телеканала, актер, получивший премию «Эмми» за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса», скончался в родном городе Лейквилл, штат Коннектикут. Причина смерти Торна не раскрывается, сообщает «Газета.ру».

За свою карьеру Рип Торн сыграл в 179 проектах. Популярность ему принесла роль агента Z в фильме «Люди в черном», а также роли в фильмах «Убрать перископ», «Вышибалы» и других. Также Торн сыграл в таких известных картинах, как «Царь царей», «Сладкоголосая птица юности» и других. За роль в фильме «Кросс-Крик» актер был номинирован на премию Оскар за лучшую роль второго плана.

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