Виторгана подозревают в романе с молодой актрисой Нинидзе

11.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Виторгана подозревают в романе с молодой актрисой Нинидзе
Актер Максим Виторган, по данным СМИ, крутит роман с молодой артисткой Нино Нинидзе.

Нинидзе младше Виторгана на 19 лет, однако именно ее журналисты считают новой спутницей известного актера. После развода с Собчак артиста все чаще видят вместе с молодой коллегой.

Как пишет телеграм-канал «Только никому», они вместе пришли на спектакль «Нод» на ВДНХ.

«На самом деле они уже три месяца вместе и все близкие уже давным-давно в курсе», — подливают масла в огонь авторы телеграм-канала Dark Cosmo.

Стоит отметить, что за спиной у обоих людей неудачные браки. Нинидзе недавно развелась с актером Кириллом Плетневым, в браке с которым появился ребенок. Девушка родила сына Сандрика.

Виторган в свою очередь пережил разрыв со светской львицей Ксенией Собчак. У бывшей пары также есть общий ребенок — сын Платон. Как пишут СМИ, новым избранником журналистки стал режиссер Константин Богомолов. Во время кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи вместе с Богомоловым Собчак без стеснения позировала перед камерами и улыбалась режиссеру.

Как ранее сообщалось, несмотря на то, что в браке Собчак и Виторган приобрели квартиру в центре Москвы, а также загородный дом в Подмосковье (вся недвижимость приобреталась на деньги Собчак), никто из них на суде не поднял вопрос о разделе этого имущества.

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