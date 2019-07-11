Лариса Гузеева после слухов о разводе воссоединилась с мужем

11.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лариса Гузеева после слухов о разводе воссоединилась с мужемИзвестная телесваха вместе с супругом оправились на отдых.

Лариса Гузеева больше двух десятков лет живет в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. В последнее время вокруг пары регулярно возникают слухи о разводе, поводом к которым, зачастую, служат провокационные высказывания актрисы в эфире телешоу «Давай поженимся».

В июне ведущая телешоу призналась, что в отношениях с избранником начался кризис, который едва не привел к окончательному расставанию. Но сейчас поклонники вздохнули с облегчением: артистка, кажется, воссоединилась с супругом.

Телесваха устроила себе отпуск и отправилась в тур по Европе. Она уже посетила Германию и Италию, а теперь отдыхает в Словакии. На кадрах в блоге Гузеевой в Instagram можно увидеть, что пара путешествует вместе.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, в Италии Лариса Гузеева была в компании сына Георгия и невестки Анны. Родственники осмотрели достопримечательности Рима и даже устроили фотосессию в ночном городе.

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