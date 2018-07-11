Право на ошибку: Ксения Собчак поддержала Федора Смолова, которого затравили в соцсетях

Телеведущая уверена, что плохой пенальти случается с каждым в жизни.

Футболиста Федора Смолова, смазавшего решающий удар в серии пенальти против Хорватии, многие успели обругать и даже проклясть. Однако ведущая Ксения Собчак решительно высказалась в поддержку игрока. Она призналась, что ненавидит травлю на кого-либо и призвала общественность прекратить нападки на Федора.

Об этом Собчак написала на своей странице в «Инстаграме»: «Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком…».

Ксения добавила, что неумение прощать чужие ошибки является самой дурной чертой человеческого характера. И предложила любить и поддерживать не только фаворитов сборной, но и тех, кто просчитался.

«У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой «плохой пенальти» и свой период «никак-себя-не-проявил», в такие моменты надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и идти дальше».

Большинство подписчиков горячо поддержали Собчак в этом высказывании. «Ксения, вы умница», «Да видно было, что он в замешательстве, перенервничал», «Полностью согласна с Вами, Ксения. Фёдор прекрасный и талантливый спортсмен. И почему все забывают, что они не роботы, а такие же люди из такого же материала, имеющие душу и эмоции». За сочувствие спортсмену Собчак назвали Человеком с большой буквы.

Но были и те, у кого запись вызвала раздражение. По мнению таких комментаторов, Федор не просто «перенервничал», а откровенно смухлевал: «Чуть меньше Смолову понтов и богемности, вероятно проявил бы профессионализм».

Было и такое мнение: «Посылая так называемые «лучи поддержки», вы еще сильнее стравливаете людей и я что-то сомневаюсь, что ваши лучи не простой хайп!».



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