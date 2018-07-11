«Роскошная мумия»: Пугачева шокировала своим видом

11.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Роскошная мумия": Пугачева шокировала своим видом
Николай Басков опубликовал в Instagram снимок с Пугачевой. Певец похвастался тем, что смотрит футбол с великой артисткой.

Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивили поклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России и Хорватии, приехав в Сочи. Селфи помимо восторженных отзывов вызвало и удивление. Некоторые отметили, что примадонна повернула время вспять в погоне за молодостью.

"Не живые глаза у Аллы", – отметил один из подписчиков. "Блинннн остановитесь. Вы себя в зеркале видели оба??? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред) Сами на себя не похожи", – добавил другой спикер. "Роскошная мумия", – написал еще один пользователь Сети.

Часть поклонников заподозрили пару в романтических отношениях. "Новый любовник у нее что ли?", – спросила подписчица. С ней согласилась другая подписчица, назвав Баскова конкурентом Галкина. Однако нашлись и те, кто остался доволен внешним видом певицы. "Алка по другому не скажешь реально вернула время вспять. Просто чудо. Я в в восхищение", – написал спикер.

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