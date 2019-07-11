Шепелев поведал тайну «отравления» Алибасова полиграфом и перепиской про кота



Телеведущий Дмитрий Шепелев смог разоблачить отравление продюсера Бари Алибасова в эфире ток-шоу «На самом деле».

Алибасов прошел проверку на детекторе лжи, после чего стало понятно, что Алибасов действительно отравился. Однако причиной отравления стало не средство для очистки труб, а чрезмерное употребление алкоголя.

Кроме того, в эфире ток-шоу была обнародована личная переписка между помощником Бари Алибасова – Сергеем Моцарем и лечащим врачом продюсера.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», – написал Моцарь доктору.

В свою очередь доктор поддержал идею Моцаря, отметив, что лучше выбрать версию с «желудком».

«Мы тоже решили, что мозг и желудок», — написал доктор.

После этого Алибасов начал оправдываться, заявляя, что он практически не употребляет спиртные напитки на протяжении последних восьми лет, передает KP.RU.

«Я не пью уже восемь лет, вообще. Иногда, в какие-то праздники», — сказал Алибасов.

Напомним, 4 июня Бари Алибасова экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского. Позднее выяснилось, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб. По словам медиков, Алибасов получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. После госпитализации Алибасов был введен в искусственную кому, в которой находился до 11 июня.

Позднее стало известно, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из его квартиры, пока продюсер находился в больнице. Сын Алибасова обратился к москвичам с просьбой помочь найти кота, пообещав крупное денежное вознаграждение. 13 июня неизвестный мужчина принес в офис Алибасова сбежавшего кота, получив вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Однако позднее выяснилось, что это не тот кот.

17 июня Алибасова выписали из больницы, однако некоторые специалисты предположили, что история с отравлением продюсера является самой обычной инсценировкой. По их мнению, Алибасов «слишком быстро» восстановился после серьезного отравления.



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