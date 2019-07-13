Лопырева считает Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»



Знаменитая российская модель Виктория Лопырева сообщила, что популярная исполнительница и ведущая телешоу «Дом 2» Ольга Бузова не имеет совершенно никакого отношения ни к творчеству, ни у музыке.

Лопырева, которая была послом чемпионата мира по футболу 2018 года в России, назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью, коммерческим проектом».

«Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее беда», — сказала модель.

По ее словам, даже те, кто не обделен музыкальным вкусом, вынуждены слушать Бузову, имя которой слышно буквально из всех щелей. Лопырева также рассказала и о том, какую бы песню исполнила, если бы получила соответствующее предложение. Модель отметила, что, скорее всего, спела либо лирическую композицию, либо что-нибудь динамичное для танцев. Она вспомнила и о своем опыте выступления на «Новой волне» в Сочи. Тогда она спела вместе с известными певицами Нюшей и Ириной Дубцовой.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подробности развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она призналась, что была очень счастлива в браке с футболистом и не хотела расставаться со своим супругом. По словам певицы, развод стал для нее самой настоящей неожиданностью.



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