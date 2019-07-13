Лобода закатила скандал перед выступлением в Санкт-Петербурге

13.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лобода закатила скандал перед выступлением в Санкт-ПетербургеПевица Светлана Лобода отметилась скандальным поведением на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Об этом 13 июля сообщило издание «Невские новости».

По имеющимся данным, артистке не понравилось, что организаторы не разместили ее в VIP-гримерной. При этом гримерок не хватило всем, и артисты размещались по 2-3 человека в помещении.

Сама певица пока не комментировала произошедшее.

10 июня сообщалось, что Лобода поссорилась с певцом Сергеем Лазаревым во время вручения премии «Муз-ТВ». По словам очевидцев скандала, Лазарев подошел к певице и сказал ей несколько нецензурных фраз.

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