Лобода закатила скандал перед выступлением в Санкт-Петербурге

Певица Светлана Лобода отметилась скандальным поведением на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Об этом 13 июля сообщило издание «Невские новости».

По имеющимся данным, артистке не понравилось, что организаторы не разместили ее в VIP-гримерной. При этом гримерок не хватило всем, и артисты размещались по 2-3 человека в помещении.

Сама певица пока не комментировала произошедшее.

10 июня сообщалось, что Лобода поссорилась с певцом Сергеем Лазаревым во время вручения премии «Муз-ТВ». По словам очевидцев скандала, Лазарев подошел к певице и сказал ей несколько нецензурных фраз.



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