Галкин рассказал о действующих от его имени в Сети мошенниках



Шоумен и телеведущий Максим Галкин предупредил своих фанатов, что в Интернете от его имени действуют мошенники. Соответствующее сообщение он разместил в своем профиле в Instagram.

«Дорогие подписчики! Обращаю ваше внимание. В Сети, в частности, в «Инстаграме» и «Фейсбуке» активизировались мошенники, которые от моего имени проводят какой-то конкурс-опрос», — написал Галкин.

Он объяснил, что злоумышленники используют его видео с конкурса, проводимого еще в апреле. Шоумен подчеркнул, что в настоящее время никаких конкурсов не проводит.

По словам Галкина, во время организованных им конкурсов он деньги раздает, а мошенники, наоборот, собирают их с подписчиков.

«Если вас попросили перевести хотя бы один рубль, значит вы имеете дело с жуликами. Не ведитесь на это и постарайтесь предупредить тех, кто участвует», — обратился к своим поклонникам телеведущий.

Напомним, ранее в Интернете появились гонорары юмористов за выступления на корпоративах. Список возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше 3,5 млн рублей. Шоумен объяснил, что работает уже давно, а свою карьеру он начал в те годы, когда было принято работать максимально качественно. Именно этот фактор, по мнению телеведущего, и способствовал успеху и профессиональной востребованности.



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