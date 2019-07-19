10 звезд, которые были богатыми еще до своей славы

Многие звезды не без основания гордятся историей своего успеха. Часто они поднялись из самых низов на самую вершину, благодаря своему таланту и тяжелому труду. Тем не менее, помощь при восхождении на вершину могли оказать деньги, которые уже были в их семье, а некоторые знаменитости были богаты еще до того, как их настигла слава.

Некоторые из них росли в окружении таких личностей, как Стивен Спилберг, и открывать некоторые двери им помогали важные связи. Но деньги и связи помогают до определенного момента. Хотя старт таких знаменитостей был легче, чем у большинства артистов, невозможно добиться такого успеха без таланта и самоотверженности.

10. Тейлор Свифт

Невозможно отрицать, что Тейлор – успешная артистка, а ее заработки могут это доказать. По данным издания Business Insider, состояние Тейлор Свифт оценивается в 320 миллионов долларов. В 2018 году ее тур Reputation Stadium Tour стал невероятно успешным и собрал более 226 миллионов долларов. Это был самый кассовый тур в американской истории.

Однако Тейлор привыкла к богатой жизни еще до славы. Певица выросла на огромной елочной ферме в городке Камру (Cumru), штат Пенсильвания, и училась в частной школе. Ее происхождение также облегчило ей развитие карьеры в начале, а ее семья оказывала ей финансовую поддержку. Ее отец, Скотт Кингсли Свифт (Scott Kingsley Swift), финансовый консультант банка Merrill Lynch, инвестировал в звукозаписывающий лейбл Big Machine Records, где певица записывала свои песни, еще до того, как она стала знаменитой.

9. Гвинет Пэлтроу

Похоже Гвинет Пэлтроу было суждено стать голливудской звездой. Ее мать, Блайт Дэннер (Blythe Danner), была частью успешных проектов, таких как «Уилл и Грейс», в то время как ее отец, Брюс Пэлтроу (Bruce Paltrow), был известным продюсером. Конечно, нельзя забывать и о Стивене Спилберге, ее крестном.

Жизнь Пэлтроу была полна привилегий, она входила в избранное общество Верхнего Ист-Сайда. Нельзя отрицать, что ее фамилия и связи помогли ей в карьере. Но сама Пэлтроу, кажется, с эти не согласна и утверждает, что она сделала себя самостоятельно.

8. Бейонсе

Бейонсе - одна из самых успешных артисток всех времен и, по данным Business Insider, ее империя оценивалась в 355 млн. долларов. Хотя впечатляющую часть этого состояния составляют ее заработки от собственной карьеры, певица также росла в достатке.

Ее отец, Мэтью Ноулз (Mathew Knowles), был успешным продавцом в компании Xerox и смог обеспечить своим детям жизнь, полную привилегий. Он был одним из первых, кто увидел в Queen B потенциал, и в 90-х годах сделал все, чтобы стать ее менеджером. Но он, вероятно, не предполагал, что они зайдут так далеко.

7. Гленн Клоуз

Гленн Клоуз - одна из самых талантливых актрис всех времен, получившая несколько наград и номинаций. Ее отец, Уильям Клоуз (William Close), был столь же успешным, но в совершенно иной области. Уильям был врачом, который в 70-х годах играл важную роль в исследованиях вируса Эбола в Конго, а также работал личным врачом Мобуту Сесе Секо (Mobutu Sese Seko), правившего страной диктатора.

Актриса выросла в каменном коттедже, в Гринвиче. Когда ей было семь лет, семья присоединилась к движению Moral Re-Armament, в котором обязательным было коллективное проживание.

6. Леди Гага

По данным журнала Hello, состояние Леди Гаги оценивается в 300 миллионов долларов. Как и Гвинет Пэлтроу, певица и актриса выросла в привилегированном Верхнем Вест-Сайде. Ее отец, Джозеф Джерманотта (Joseph Germanotta), сделал состояние как интернет-предприниматель, он владел компанией, которая специализировалась на установке Wi-Fi в отелях.

Гага и ее сестра учились в частной школе в Манхэттене, Convent of Sacred Heart, а также брали уроки пения и музыки. Этот опыт мотивировал Леди Гагу как артистку, а также позволил ей построить карьеру. Ее сестра стала известным дизайнером.

5. Джулия Луи-Дрейфус

Джулия Луи-Дрейфус завоевала сердце Америки своей игрой в комедиях. Она снялась в успешных телесериалах, таких как «Новые приключения старой Кристин». Но мало кто знает, что у актрисы была семья, состояние которой составляло несколько миллиардов и, вероятно, у нее было самое богатое детство в этом списке. По данным Forbes, ее отец, Жерар Луи-Дрейфус (Gеrard Louis-Dreyfus), имеет состояние в 3,4 миллиарда долларов. Ее дед, Леопольд Луи-Дрейфус (Lеopold Louis-Dreyfus) основал Dreyfus group, судоходный конгломерат.

В детстве актриса жила во многих штатах и странах, в том числе в Камбодже и Тунисе. Но Джулия смогла заработать свое состояние, благодаря актерской игре.

4. Адам Левин

По данным Celebrity Net Worth, состояние Адама Левина составляет 120 миллионов долларов. Хотя эта цифра впечатляет, Левин привык к деньгам и богатой жизни еще до славы. Его отец, Фред Левин (Fred Levine), является генеральным директором и основателем M. Fredric, бренда одежды, специализирующегося на линиях одежды класса люкс. Вероятно, именно по этой причине Левин чувствует себя так тесно связанным с модой.

Певец и его братья и сестры (как и большинство богатых детей) посещали частные школы. В школе Брентвуда (Brentwood School) в Лос-Анджелесе он познакомился с двумя другими музыкантами, с которыми в дальнейшем создал Marroon 5.



3. Джейк и Мэгги Джилленхол

ДНК Джилленхол содержит талант. И деньги тоже. Их отец - Стивен Джилленхол (Stephen Gyllenhaal) - кинорежиссер, а мать - Наоми Форнер Джилленхол (Naomi Forner Gyllenhaal), сценарист, которую номинировали на Оскара. Ходят слухи, что у Джилленхол шведское происхождение.

Дети выросли рядом с Голливудом, что, безусловно, помогло сформировать нужные связи. Например, крестной матерью Джейка является Джейми Ли Кертис, но актер утверждает, что у них было приземленное образование. «Я не смотрю на мир сквозь розовые очки. Я не был воспитан оторванным от реальности», - сказал он в интервью Squire.

2. Ансель Элгорт

Ансель Элгорт покорил много сердец и заставил всех плакать, когда играл Огастуса в фильме «Виноваты звезды». Он является одним из самых перспективных актеров своего поколения. У актера было обеспеченное детство, ведь он вырос в богатой семье в Нью-Йорке.

Его отец, Артур Элгорт (Arthur Elgort), десятилетиями работал модным фотографом в Vogue, а его мать Грета Барретт Холби (Grethe Barrett Holby) – режиссер в опере. Его родители оказали влияние на его карьеру, так как Элгорт вырос перед камерой своего отца, а его мать взяла мальчика на просмотр в Школу американского балета (School of American Ballet).

1. Кара Делевинь

Кара Делевинь - еще одна знаменитость, выросшая в богатстве. В интервью журналу Vogue она рассказала об этом. «Я выросла среди представителей высшего класса, это точно. Моя семья была в восторге от вечеринок и скачек, – сказала модель. - Я понимаю, что некоторым это доставляет удовольствие. Мне это никогда не нравилось».

Ее дед, сэр Джоселин Стивенс (Jocelyn Stevens), был преуспевающим издателем, в то время как ее отец - застройщиком. Ее мать, Пандора Делевинь (Pandora Delevingne), также происходит из богатой семьи и известна своей красотой. Похоже Кара унаследовала от своей семьи только правильные вещи.



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