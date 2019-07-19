Строительная фирма решила подать в суд на Киркорова

19.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Строительная фирма решила подать в суд на Киркорова
Строительная фирма, делавшая в 2017 году ремонт в подмосковном загородном доме короля эстрады Филиппа Киркорова, подала на исполнителя в суд. С информацией по судебному делу можно ознакомиться на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Элитный дом артиста расположен в Одинцовском районе Московской области. По словам строительной фирмы, певец задолжал подрядчику 7,6 млн рублей.

Согласно данным портала, иск от строителей на днях поступил в Таганский районный суд российской столицы. Истец требует взыскать с исполнителя свыше 7 млн рублей, которые тот якобы не выплатил за ремонт в загородном доме, несмотря на то, что все работы были выполнены подрядчиком в установленный срок.

Соглашение на работы было заключено 19 июля 2017 года, ремонт завершился 27 декабря.

«Назначена беседа на 29 июля на 14.10», — следует из информации по иску.

Как пишет «Московский комсомолец», по словам истца, Киркоров заплатил только часть оговоренной суммы. Когда подрядчик обратился к исполнителю за оставшимися деньгами, тот каждый раз находил объяснение, чтобы не платить. В результате предприниматель решил обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что грузовик с костюмами Киркорова попал в аварию в Ростовской области. Сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Водитель большегруза по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением и съехал в кювет.

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