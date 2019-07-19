Умерла советская актриса Валентина Зимняя



Известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-м году жизни, об этом в Facebook сообщили ученики артистки.

«Сегодня, 17 июля 2019, на 92-м году жизни ушла Валентина Ивановна, спасибо вам за все! Ваши уроки и ваша любовь останутся с нами навсегда!» — говорится в сообщении.

Зимняя не только снималась в кино и играла в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской, но также и преподавала в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где была профессором кафедры.

Зрителям актриса запомнилась ролями в сериалах «День рождения Буржуя», «Леший», «Смерть шпионам!», а также в фильмах «Волчица», «Марианна» и «Платон мне друг», пишет телеканал «360».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







