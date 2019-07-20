Цыганова поведала, как пережила клиническую смерть из-за попугая



Известная советская и российская певица Вика Цыганова рассказала, что много лет назад едва не погибла из-за орнитоза — опасного инфекционного заболевания, источником которого являются домашние птицы. Об этом она призналась, выступая в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

«Я подхватила болезнь от попугая вместе с мамой. В результате пережила клиническую смерть. Меня только каким-то чудом выходили врачи. Попугай оказался больным», — отметила Цыганова.

По словам певицы, это был не первый случай, когда она балансировала на грани жизни и смерти. В девяностых годах артистка посетила Чечню в разгар войны и стала свидетелем боевых действий.

«Несколько раз меня могли убить. Прямо над нами, к примеру, сбивали вертолет. Я видела смерть. Дикую несправедливую смерть молодых», — вспоминает звезда эстрады.

Ранее в откровенном разговоре в программе «Судьба человека» Цыганова рассказала о своей личной жизни. Певица призналась, что за 30 лет брака с продюсером Вадимом Цыгановым она не смогла родить ребенка. Причиной этого стала травма, полученная в восьмидесятых годах в результате автокатастрофы в Болгарии.

Цыганова считает, что, став матерью, она не смогла бы реализовать себя в других вещах, поскольку была бы слишком привязана к детям. Артистка уточнила, что сейчас «самый большой ребенок» в ее жизни — супруг, в котором сочетаются все лучшие, на ее взгляд, качества — «отца, мужа, брата, просто друга».

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